La 4e réunion ministérielle en marge du Ve Forum mondial sur le dialogue interculturel

Bakou, 2 mai, AZERTAC

La 4e réunion ministérielle, consacrée au sujet « La mobilisation du dialogue interculturel pour l’activité transformationnelle précise », s’est tenue aujourd’hui en marge du Ve Forum mondial sur le dialogue interculturel. Les intervenants ont abordé les affrontements dans le monde entier, l’élimination de la violence, le développement du tourisme et d’autres sujets importants.

La réunion a été présidée par Abulfas Garayev, ministre azerbaïdjanais de la Culture. A. Garayev a abordé l’importance historique de ce forum.

Il a fait savoir que de hauts responsables de plus de 100 pays et de plus de 30 organisations internationales participaient au forum.

Le ministre azerbaïdjanais a remercié toutes les organisations ayant apporté leur soutien au forum et a invité tout le monde à participer aux discussions.