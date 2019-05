La ville de Santa Fe proclame le 28 mai Journée nationale de l'Azerbaïdjan

Bakou, 2 mai, AZERTAC

La ville de Santa Fe, capitale de l'État américain du Nouveau-Mexique, a proclamé le 28 mai 2019 Journée nationale de l'Azerbaïdjan. Une proclamation pertinente a été signée par le maire de Santa Fe, Alan M. Webber, a-t-on appris du Consulat général d’Azerbaïdjan à Los-Angeles.

Dans la proclamation envoyée au consulat général d'Azerbaïdjan à Los Angeles, le maire de la ville note que « suite à la révolution d'octobre de l'empire russe, le peuple azerbaïdjanais a créé, le 28 mai 1918, la République démocratique d'Azerbaïdjan, la première république démocratique laïque dans le monde musulman. Il est également souligné que «la nouvelle république démocratique a réalisé de nombreuses réformes progressistes, le premier Etat à avoir accordé à l’époque le droit de vote aux femmes non seulement dans le monde musulman, mais aussi avant une série de pays avancés.

Le document souligne qu'après avoir restauré son indépendance en 1991, la République d'Azerbaïdjan a consolidé sa liberté et son indépendance, s’est classée au même rang que les pays qui se développent et se modernisent le plus rapidement au monde, est devenue la plus grande économie de la région et le plus grand partenaire commercial des États-Unis dans le Caucase du Sud. Il est également mentionné que les États-Unis sont l'un des premiers pays à avoir reconnu la République d'Azerbaïdjan et avoir établi des relations diplomatiques avec elle.

La proclamation note que l'Azerbaïdjan, représenté par son consul général à Los Angeles, a noué de solides liens économiques, culturels et dans d’autres domaines avec les États américains occidentaux.

Il y est noté que chaque année, des millions d'Azerbaïdjanais vivant dans le monde entier, y compris les États-Unis et Santa Fe, remémorent la contribution de leurs ancêtres à l’expansion de la démocratie dans les régions du Caucase, d’Asie centrale et du Moyen-Orient, en célébrant le 28 mai comme la Journée nationale de l'Azerbaïdjan.

En conclusion, le maire Alan M. Webber proclame le 28 mai Journée nationale de l'Azerbaïdjan dans la ville de Santa Fe.