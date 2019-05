La Turquie a importé 683 millions de m3 de gaz depuis l’Azerbaïdjan en février dernier

Bakou, 2 mai, AZERTAC

La Turquie a importé plus de 683 millions de m3 de gaz naturel depuis l’Azerbaïdjan en février dernier, lit-on dans une un communiqué publié par l’Autorité turque de régulation du marché de l’énergie.

Le communiqué stipule qu’en février 2019, les importations de gaz de la Turquie depuis l’Azerbaïdjan ont augmenté de plus de 125 millions de m3 par rapport au même mois de l’année précédente. En février dernier, l’Azerbaïdjan a été le troisième pays qui a exporté le plus de gaz vers la Turquie, derrière la Russie (1,21 milliards de m3) et l’Iran (685 millions de m3).

Ce pays en avait importé 808 millions de m3 en janvier 2019 et 794,5 millions de m3 en décembre 2018.

A noter que la Turquie importe le gaz azerbaïdjanais via le gazoduc du Caucase du Sud (Bakou-Tbilissi-Erzurum). Mis en service en 2006, le gazoduc achemine le gaz de Chahdeniz vers la Géorgie et la Turquie. En 2017, la capacité quotidienne moyenne du gazoduc a été d’environ 21 millions de m3 de gaz.

Les actionnaires de la société du Gazoduc du Caucase du Sud sont les suivants : BP (opérateur – 28,8%), «AzSCP» (10 %), «Corridor gazier Sud Midstream» (6,7%), «Petronas» (15,5%), Lukoil (10 %), NICO (10%) et TPAO (19%).

Le gazoduc transanatolien (TANAP) a été mis en service le 12 juin 2018 à Eskisehir, en Turquie. L’acheminement du premier gaz vers la Turquie est lancé le 30 juin comme prévu. Jusqu’à présent, plus de 1,3 milliard de m3 de gaz de Chahdeniz ont été transportés via TANAP vers le pays frère. Ce volume sera de 2 milliards de m3 cette année, de 4 milliards de m3 en 2020 et 6 milliards de m3 en 2021.

Les actionnaires du projet TANAP sont les suivants : la SAF Corridor gazier Sud (51%), STEAŞ (7%), BOTAS (30%) et BP (12%).