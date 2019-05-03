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    La deuxième ronde du Festival international d’échecs Nakhtchivan Open-2019

    03.05.2019 [14:21]

    Nakhtchivan, 3 mai, AZERTAC

    La deuxième ronde du Festival international d’échecs Nakhtchivan Open-2019, consacré au 96e anniversaire du leader national Heydar Aliyev, s’est terminée.

    Les grands-maîtres azerbaïdjanais Nidjat Abbassov (2633), Etladj Safarli (2624), l’Ouzbek Ortik Nigmatov (2469), le Turc Esat Baglan (2345), le grand-maître biélorusse Vadim Malakhatko (2508), l’Azerbaïdjanais Aydin Suleymanly (2334), le grand-maître américain Timour Garayev (2560), l’Azerbaïdjanaise Ayan Allahverdiyeva (2076), Mahammad Mouradli (2451), le Géorgien Tornike Sanikidze (2488), les Azerbaïdjanais Husseyn Seyid (1533), Sadig Garayev (1719), Hetem Ketanov (1690) et Elmar Suleymanli (1677) ont remporté la victoire dans cette ronde.

    AZERTAG.AZ :La deuxième ronde du Festival international d’échecs Nakhtchivan Open-2019
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