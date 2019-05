Le 5e Forum mondial sur le dialogue interculturel a pris fin

Bakou, 3 mai, AZERTAC

Le 5e Forum mondial sur le dialogue interculturel de Bakou ayant pour thème « Construire le dialogue dans l’action contre la discrimination, l’inégalité et les conflits violents » a pris fin le 3 mai.

Le professeur Mike Hardy, directeur exécutif du Centre pour la confiance, la paix et les relations sociales à l'Université de Coventry, au Royaume-Uni, ayant pris la parole lors de la cérémonie de clôture, a remercié le gouvernement azerbaïdjanais pour l’excellente organisation du Forum.

Abordant l'importance de l'événement, le scientifique a déclaré que le forum avait un très riche programme et les questions discutés pendant les deux jours étaient très importantes en termes de coopération internationale. « Les discussions nous ont amenés à réexaminer ces questions. Le dialogue est très important. Le Processus de Bakou prouve une fois encore que les relations de coopération doivent être renforcées. Nous devrions travailler ensemble en ce sens », a-t-il estimé.

Mike Hardy a dit que cet événement revêtait une grande importance dans l’assurance de la paix et de l'égalité, ainsi que de la confiance et compréhension mutuelles dans le monde.

Le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Abulfas Garayev, est lui aussi intervenu lors de la cérémonie de clôture. Ayant exprimé sa gratitude à tous les participants et partenaires, le ministre a noté que des questions importantes avaient été débattues durant ces deux jours. « Pour la première fois, nous avons lancé le Forum mondial sur le dialogue interculturel avec 40 pays. Aujourd’hui, 135 pays sont représentés au forum. De nombreuses conférences ont été présentées, plus de 20 événements différents, notamment des sessions, des tables rondes, etc. ont été organisés en marge du forum. En plus, les dirigeants de plus de 30 organisations internationales, réunis dans une salle, ont mené des discussions. Chaque moment que nous avons passé dans toutes les sessions est retransmis en direct sur le site web des Nations Unies », a souligné le ministre Abulfas Garayev.

Puis, Miguel Angel Moratinos, Haut Représentant pour l'Alliance des Civilisations des Nations Unies, Nada Al-Nashif, sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines à l’UNESCO, Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l'ISESCO, et Manuel Butler Halter, directeur exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme, ont pris la parole. Ils ont remercié le gouvernement azerbaïdjanais, en particulier le président Ilham Aliyev pour l’excellente organisation du 5e Forum mondial sur le dialogue interculturel.

Le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Abulfas Garayev, a exprimé sa gratitude toutes les personnes ayant activement participé au travail du forum.