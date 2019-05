L’art rupestre en Azerbaïdjan

Bakou, 4 mai, AZERTAC

Les riches pétroglyphes (gravures) d’Azerbaïdjan sont des phénomènes remarquables et originaux de l’histoire de la culture matérielle de ce pays, dont il serait difficile de nier et de ne pas apprécier l’importance. Ils constituent l’un des principaux et des plus importants types de sites archéologiques au monde et il est remarquable que, de toute la grande région du Caucase, ce soit en Azerbaïdjan que l’on ait découvert en premier lieu les grands sites des anciens pétroglyphes.

Dans les faits, c’est I.M. Djafarzadé, célèbre archéologue azerbaïdjanais à qui l’on doit leur exploration. A la fin des années 1930, il a découvert un grand nombre de pétroglyphes non loin de Bakou, à Goboustan. Cependant ce n’est que dans les années 60 et 70 que les archéologues azerbaïdjanais ont trouvé des gravures rupestres uniques dans les hautes montagnes de la péninsule d’Abchéron, à Gemigaya et à Kelbedjer. Au cours des années suivantes et notamment grâce aux travaux de recherche entrepris à grand échelle, le nombre de gravures rupestres découverts à Goboustan a doublé.

Ainsi, dans le territoire azerbaïdjanais, on a découvert un site archéologique spécifique, témoignant des activités domestiques, des rituels, des croyances, et dans l’ensemble, de la haute culture matérielle et spirituelle des ancêtres des Azerbaïdjanais.

Couvrant une longue période de l’histoire, (d’environ 15 000 ans avant J.C. jusqu’au Moyen Age) ces pétroglyphes représentent la continuité des relations entre les différentes régions ethniques et culturelles.

Les principaux emplacements sont : 1) à 65 km du sud de Bakou, dans la région de Goboustan ; 2) dans la presqu’île d’Abchéron, tout près de Bakou ; 3) à Gemigaya, dans le sud-ouest de Nakhtchivan, qui se trouve à 60 km de la ville d’Ordoubad sur le sommet le plus haut du Petit Caucase de Gapydjyk ; 4) à l’ouest de la région de Kelbedjer, au pied de la montagne Delidag ; 5) à Karabagh, dans le sud-est de l’Azerbaïdjan, la grotte d’Azykh.