Le directeur général de l’ISESCO : L’Azerbaïdjan constitue un bon exemple dont le monde entier peut bénéficier

Bakou, 4 mai, AZERTAC

L’Azerbaïdjan, qui déploie des efforts pour assurer la sécurité et la paix, constitue aujourd’hui, comme un pays ouvert, démocratique et de stabilité, un bon exemple dont les autres pays peuvent bénéficier, a estimé Abdulaziz Othman Altwaijri, directeur général de l'ISESCO, participant du 5e Forum mondial sur le dialogue interculturel, dans une interview accordée à l’AZERTAC.

« Le seul moyen de lutter contre les discours de haine, de prévenir les attaques terroristes et de résoudre ce genre de problèmes consiste à organiser des dialogues dans une atmosphère sincère, ce qui conduit à son tour à l'instauration d'une compréhension mutuelle, de la paix et du respect entre les peuples et les États.

Organisé en Azerbaïdjan, ce forum constitue pour la communauté mondiale une bonne occasion de discuter des problèmes et des défis préoccupant l’humanité dans une ambiance ouverte et amicale, avec le soutien total du gouvernement et des dirigeants du pays. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev endosse le rôle du héraut de la paix, de la coexistence, de l'établissement du climat d’amitié et de coopération entre les États et les peuples », a ajouté le directeur général.