Le Marathon de Bakou 2019 est lancé

Bakou, 5 mai, AZERTAC

Le Marathon de Bakou 2019, organisé à l'initiative de la Fondation Heydar Aliyev, est lancé dimanche le 5 mai.

Organisé pour la quatrième fois sous le slogan « Cours plus vite que le vent », les concurrents ont pris le départ du semi-marathon depuis la Place du Drapeau national pour parcourir une distance de 21 km jusqu'au Stade olympique de Bakou.

Le but du marathon consiste à appuyer le développement du sport en Azerbaïdjan, à promouvoir un mode de vie sain à travers le sport parmi les gens et à rassembler les gens à des fins de bienfaisance.

Cette année, 22 mille 320 personnes ont été inscrites au Marathon de Bakou qui a réuni des amateurs en provenance d'Azerbaïdjan, des Etats-Unis, d'Autriche, des Emirats arabe unis, de Grande-Bretagne, d'Afrique du Sud, de France, d'Iran, de Russie, d'Espagne, d'Italie, de Turquie, d'Ukraine, d'Ouganda et d'autres pays. En même temps, plus de 300 étrangers, représentants des ambassades et des représentations diplomatiques d'une série de pays en Azerbaïdjan figurent parmi les coureurs du semi-marathon.

Des personnalités officielles, publiques et politiques, de célèbres artistes, des sportifs participent à cette course.

Parmi les coureurs figurent aussi un certain nombre de mutilés de la guerre du Karabagh auxquels ont été posées des prothèses avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev.

Des amateurs provenant des régions azerbaïdjanaises telles que Astara, Gandja, Guébélé, Gouba, Goussar, Lenkéran, Minguétchévir, Nakhtchivan, Soumgaït, Chamakhy, Chéki, Oghouz, Zagatala etc. prennent part au semi-marathon.

La cérémonie de remise des prix se tiendra au Stade olympique de Bakou.

3000 manats, 2000 manats et 1000 manats seront attribués respectivement pour les première, deuxième et troisième places.

Le partenaire exclusif du Marathon de Bakou 2019 est la compagnie Azercell Telekom.