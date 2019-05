Bakou accueille une conférence sur les réformes judiciaires et juridiques en Azerbaïdjan

Bakou, 6 mai, AZERTAC

Une conférence portant sur le thème « Les réformes judiciaires et juridiques en Azerbaïdjan : les discussions publiques avec la Chambre de commerce américaine en Azerbaïdjan » a débuté le 6 mai à Bakou.

Organisée en coopération avec la Chambre de commerce américaine en Azerbaïdjan (AmCham), la conférence se tient pour la discussion publique des problèmes découlant du décret du 3 avril 2019 portant approfondissement des réformes dans le système judiciaire et juridique signé par le président azerbaïdjanais. Vussal Issayev, chef de secteur chargé des organes d’application de la loi et des affaires militaires, Azer Djafarov, vice-ministre de la Justice, plus de 150 représentants de différents secteurs d’affaires et du corps diplomatique se sont réunis à la conférence.

La directrice exécutive de l’AmCham, Natavan Mammadova, et le président de l’AmCham, Nouran Karimov, sont intervenus lors de la conférence et ont abordé l’objectif de l’organisation de cet événement et de l’importance particulière des réformes en cours de réalisation pour le pays. Il a été noté que la conférence avait été organisée pour examiner l’impact des réformes dans le domaine du droit sur les activités d’affaires, ainsi que pour tenir compte des opinions et suggestions du secteur privé en ce sens.