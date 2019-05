Le Premier ministre Novrouz Mammadov visite le 25e Salon de l’agroalimentaire et le 13e Salon de l’agriculture d’Azerbaïdjan

Bakou, 16 mai, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Novrouz Mammadov, a visité ce jeudi le 25e Salon international de l’agroalimentaire («WorldFood Azerbaijan») et le 13e Salon international de l’agriculture d’Azerbaïdjan («Caspian Agro») au Centre d’exposition de Bakou, rapporte dans un communiqué le Conseil des ministres.

Le Premier ministre a été mis au courant du fait que 440 sociétés en provenance de 32 pays, ainsi que 11 groupes nationaux et régionaux participaient à ces salons. Les sociétés lituaniennes, russes, slovènes, ukrainiennes, croates etc. présentent leurs produits aux salons WorldFood Azerbaijan et Caspian Agro. L’Italie, la Turquie et le Sri Lanka y ont monté leur stand national.

Les salons ont été organisés avec le soutien du Ministère de l’Agriculture, de l’Agence de la sécurité alimentaire, de l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de l’AZPROMO, de la Confédération nationale des Organisations d'Entrepreneurs de la République d'Azerbaïdjan et de l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises.

Puis, Novrouz Mammadov a visité les pavillons des deux salons.