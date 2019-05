Natig Bakhychov: Toute réforme menée en Azerbaïdjan est la bienvenue aux Etats-Unis VIDEO

Bakou, 16 mai, AZERTAC

Le Directeur exécutif de la Chambre de commerce Etats-Unis-Azerbaïdjan, Natig Bakhychov a été reçu le 16 mai par le président du Conseil d’administration de l’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC), Aslan Aslanov, dans les locaux de l’AZERTAC. Pendant la rencontre, ils ont échangé sur la mise en œuvre des projets conjoints liés à la coopération entre l’agence et la Chambre de commerce Etats-Unis-Azerbaïdjan.

Après la rencontre, Natig Bakhychov a accordé une interview à l’AZERTAC.

En réponse à la question «Comment les investisseurs américains trouvent-elles les réformes menées en Azerbaïdjan?», le directeur exécutif a souligné que toute nouvelle sur les réformes menées en Azerbaïdjan était la bienvenue aux Etats-Unis. «Les sociétés américaines réagissent positivement à cette question. Quand nous transmettons cette nouvelle aux sociétés américaines qui n’opèrent pas en Azerbaïdjan, nous voyons qu’elles s'y intéressent. En général, les réformes menées créent de larges opportunités pour l’activité des sociétés étrangères en Azerbaïdjan», a-t-il estimé.

Quant à la question «Comment voyez-vous le possible partenariat média de l’AZERTAC avec la Chambre de commerce Etats-Unis-Azerbaïdjan ?», Natig Bakhychov a dit :

La coopération entre la Chambre de commerce Etats-Unis-Azerbaïdjan et l’AZERTAC est dans la première phase. Il existe une série de domaines dans lesquels il est possible de coopérer. Le plus important d’entre eux, c’est de mener des actions de promotion avec les hommes d’affaires azerbaïdjanais aux Etats-Unis. Il y a des hommes d’affaires et de science réussis azerbaïdjanais aux Etats-Unis. Nous pensons qu’on peut travailler ensemble avec l’AZERTAC pour soutenir la diaspora azerbaïdjanaise. En outre, nous pouvons faire reconnaître les Américains liés à l’Azerbaïdjan via l’AZERTAC dans notre pays».