L’Azerbaïdjan et l’Iran discutent de leur coopération dans le domaine des TIC

Bakou, 16 mai, AZERTAC

La réunion du groupe de travail sur les TIC entre la République d’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran s’est terminée le 16 mai.

La réunion de deux jours a été coprésidée par Elmir Valizadé, vice-ministre azerbaïdjanais des Transports, de la Communication et de Technologies de l’information et Hossein Fallah Joshaghani, vice-ministre iranien de la Communication et des Technologies de l’information.

Lors de la réunion, un large échange de vues a eu lieu sur la diffusion de la radio-télévision entre les deux pays, la gestion des radiofréquences, l’infrastructure de communication, les services postaux, les start-ups, les services spatiaux, ainsi que l’état actuel et les perspectives de la coopération en matière de sécurité électronique.

Enfin, les parties ont signé un protocole sur le bilan de la réunion.