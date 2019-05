Le président Ilham Aliyev reçoit les ambassadeurs et les responsables des représentations diplomatiques des pays musulmans VIDEO

Bakou, 17 mai, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le 17 mai les ambassadeurs et les responsables des représentations diplomatiques des pays musulmans en Azerbaïdjan à l’occasion du mois sacré de Ramadan.

Le chef de l’Etat a prononcé un discours lors de la rencontre.

Il a dit que ses rencontres avec les ambassadeurs et les responsables des représentations diplomatiques des pays musulmans pendant le mois béni de Ramadan étaient traditionnelles. Le président de la République a saisi cette bonne occasion pour demander aux participants de transmettre ses salutations et ses meilleurs vœux aux chefs d'État et de gouvernement de leurs pays.

« Comme vous le savez, nous coopérons très étroitement avec les pays musulmans. Un dialogue actif est en cours dans la sphère politique. Bien sûr, nous voudrions bien avoir une coopération plus active dans le domaine économique. L’augmentation des échanges commerciaux, les investissements réciproques et la coopération dans d’autres domaines peuvent revêtir une très grande importance pour nos peuples. Ces questions figurent toujours à l’ordre du jour lors de mes nombreuses rencontres avec les dirigeants des pays musulmans. Nous souhaiterions bien sûr que les entreprises de vos pays soient plus actives dans les différents projets en Azerbaïdjan », a dit le président de la République.

Ensuite, l’ambassadeur de l’Etat de Palestine en République d’Azerbaïdjan, Nassir Abdul Karim Abdul Rahim, a pris la parole.