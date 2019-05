Les relations bilatérales azerbaïdjano-françaises font l’objet d’un échange de vues

Bakou, 17 mai, AZERTAC

En marge de son déplacement en France, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov, a rencontré Philippe Etienne, conseiller diplomatique du président français.

Au cours de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur l'état actuel des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et la France. Les parties ont exprimé leur satisfaction du développement de la coopération et ont souligné la nécessité d'intensifier l’échange de visites de haut niveau dans le développement des relations.

Elmar Mammadyarov a informé son interlocuteur de l'état actuel des négociations menées par la médiation des co-présidents du Groupe de Minsk de l'OSCE sur le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. L'accent a été mis sur l’importance du règlement rapide du conflit, de la libération des territoires azerbaïdjanais occupés et du retour des déplacés internes azerbaïdjanais dans leur terre natale en termes d’assurance de la paix et du développement durables dans la région.

Les parties ont également échangé sur les questions d’intérêt commun figurant à l’agenda international.