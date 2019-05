L’Azerbaïdjan attache une grande importance au renforcement de la solidarité islamique

Bakou, 17 mai, AZERTAC

L’Azerbaïdjan attache une très grande importance au renforcement de la solidarité islamique, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec les ambassadeurs et les responsables des représentations diplomatiques des pays musulmans en Azerbaïdjan à l’occasion du mois sacré de Ramadan.

Le chef de l’Etat a dit que l’Azerbaïdjan soutenait les pays musulmans au sein des organisations internationales. « Nous attachons une très grande importance au renforcement de la solidarité islamique et on effectue des démarches pratiques en ce sens. Les nombreux événements organisés en Azerbaïdjan servent à renforcer la solidarité islamique. Nous sommes bien conscients que le renforcement de la solidarité islamique est l’une des principales questions figurant à l’ordre du jour. Pour sa part, l’Azerbaïdjan accomplit et accomplira des démarches très sérieuses en ce sens », a fait savoir le président Ilham Aliyev.