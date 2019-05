Bakou, 17 mai, AZERTAC

L’Azerbaïdjan coopère activement avec les pays musulmans aussi au sein des organisations internationales, nos pays se soutiennent au sein de l’ONU et de l’Organisation de la coopération islamique. C’est ce qu’a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec les ambassadeurs et les responsables des représentations diplomatiques des pays musulmans en Azerbaïdjan à l’occasion du mois sacré de Ramadan.

« Ce soutien mutuel manifeste le haut niveau de nos relations. Surtout, le soutien des pays musulmans à l’égard du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh est très important pour nous. Comme vous le savez, l’Arménie a occupé depuis de nombreuses années le Haut-Karabagh et sept régions avoisinantes qui font partie intégrante de l’Azerbaïdjan. Plus d’un million d’Azerbaïdjanais ont été expulsés de leur terres natale à la suite de ce conflit et de l’épuration ethnique. C’est une violation du droit international », a estimé le président de la République, ajoutant que malgré l’adoption de différentes résolutions et décisions sur cette question par les organisations internationales, elles ne faisaient pas assez de pression sur le pays agresseur.

«Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté 4 résolutions qui revendiquent le retrait sans réserve des troupes d’occupation des territoires occupés. Mais elles restent lettre morte, ce qui est la manifestation de deux poids, deux mesures. Tout le monde reconnait l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan. Le Haut-Karabagh est notre terre historique et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan a reçu le plein soutien international. Cependant, il n’y a pas assez de pression sur l’occupant. Notre position concernant le règlement du conflit est univoque. Ce conflit doit être réglé dans le cadre de l’intégrité territoriale de notre pays. Je remercie une fois de plus les pays musulmans pour leur soutien au sein des organisations internationales», a précisé le chef de l’Etat.