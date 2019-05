Entretien du Premier ministre azerbaïdjanais avec le président de la Chambre des députés tchèque

Bakou, 17 mai, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Novrouz Mammadov, a rencontré ce vendredi la délégation conduite par Radek Vondracek, président de la Chambre des députés de la République tchèque.

Le Premier ministre N. Mammadov a noté que les relations azerbaïdjano-tchèques étaient entrées dans une nouvelle phase de développement après la restauration de l’indépendance nationale de l’Azerbaïdjan. « Les visites mutuelles et les rencontres des chefs d’Etat des deux pays ont contribué significativement au développement des liens entre l’Azerbaïdjan et la République tchèque. Une déclaration conjointe sur le partenariat stratégique entre les deux pays a été signée en 2015. Des relations de coopération mutuellement bénéfiques couvrant les domaines politique, économique, humanitaire, technico-scientifique etc. ont été établies entre la République d’Azerbaïdjan et la République tchèque », a estimé le Premier ministre.

Evoquant que la région azerbaïdjanaise du Haut-Karabagh et sept régions adjacentes étaient sous l’occupation arménienne depuis de nombreuses années, N. Mammadov a exprimé sa reconnaissance à la République tchèque et à son parlement pour le soutien apporté à la position juste de l’Azerbaïdjan dans le règlement du conflit du Haut-Karabagh et le document adopté sur le génocide de Khodjaly.

Soulignant qu’il était venu en Azerbaïdjan avec une nombreuse délégation, Radek Vondracek a dit qu’il y avait de très bonnes relations entre les deux pays et cette visite avait pour but de contribuer à élargir encore plus les relations bilatérales. Notant que l’Azerbaïdjan était un partenaire fiable de la République tchèque, Radek Vondracek a déclaré que son pays soutenait le règlement négocié du conflit du Haut-Karabagh sur la base des normes et principes du droit international.

Ils ont également échangé sur l’élargissement de la coopération dans les domaines énergétique, touristique, commercial et éducatif, ainsi que d’autres questions d’intérêt mutuel.