Le président azerbaïdjanais adresse un message de félicitations à son homologue camerounais

Bakou, 18 mai, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé un message de félicitations au président de la République du Cameroun, Paul Biya.

Dans son message, le président azerbaïdjanais présente, en son nom personnel et au nom du peuple azerbaïdjanais, ses plus sincères félicitations à son homologue et à l’ensemble du peuple camerounais à l’occasion de la fête nationale du Cameroun.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a souhaité la santé et plein succès au président du Cameroun, ainsi que la paix et le progrès au peuple camerounais.