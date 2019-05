L’Azerbaïdjan représenté à la 14e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord Opep+

Bakou, 20 mai, AZERTAC

L’Azerbaïdjan a été représenté à la 14e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord Opep+.

Le rapport sur la production pour le mois d’avril de l’année courante de la Commission technique mixte a été présenté au cours de la 14e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord Opep+ organisée à Djeddah, en Arabie saoudite. Les discussions ont porté sur l’économie mondiale et les tendances de développement du marché pétrolier. Le niveau d’accomplissement des engagements dans le cadre du format OPEP+ a fait l’objet d’une analyse.

L’Azerbaïdjan a été représenté par le ministre azerbaïdjanais de l'Énergie, Perviz Chahbazov qui a pris la parole lors de la réunion. Ila dit que l’Azerbaïdjan avait respecté l’accord de l’Opep+ à 130% au cours des quatre premiers mois de l’année en cours.

Il convient de noter que les engagements des pays de l'Opep+ ont été accomplis à 168% en avril. Le niveau moyen d’accomplissement de l’engagement durant les quatre premiers mois de l’année 2019 s’élève à 120%.

Le Comité ministériel conjoint de suivi a analysé la situation actuelle du marché pétrolier et du développement macroéconomique et a constaté l'existence de graves incertitudes telles que les négociations commerciales et les problèmes géopolitiques. Il a été recommandé de continuer à surveiller et à analyser le marché du pétrole, en particulier les réserves de pétrole, jusqu’à la rencontre ministérielle de juin de l'Opep+.

Il a été décidé de tenir la 15e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi à Vienne en juin.