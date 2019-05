L'UEFA publie la liste des tarifs concernant les billets de l'EURO 2020

Les fans pourront acheter des billets à partir de 30 euros pour les matches qui se joueront au Stade olympique de Bakou

Bakou, 20 mai, AZERTAC

L'UEFA a publié la liste des tarifs concernant les billets pour assister aux matchs de l'EURO 2020.

Les billets les plus abordables seront en vente pour les matches qui se joueront à Bakou, Bucarest et Budapest. Les billets pour ces trois villes varient entre les 30 et 125 euros.

L’UEFA annonce la mise en vente de 1,5 millions de billets à l’étape initiale qui durera du 12 juin au 12 juillet 2019.

Les billets des demi-finales coûteront 195, 345 et 595 euros, tandis que les tarifs varieront entre les 295 et 945 pour la finale qui se disputera au stade de Wembley.

A noter que le Stade olympique de Bakou accueillera trois matches de la phase de poules et un match des quarts de finale.