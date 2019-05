Message de félicitations adressé par Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud, Prince héritier, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Royaume d’Arabie saoudite

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Votre Excellence,

Je suis heureux de vous adresser mes sincères félicitations à l’occasion du Jour de l’Indépendance nationale de votre pays. Je forme des vœux d’excellente santé et de bonheur pour vous, de prospérité et de bien-être pour le peuple frère et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud,

Prince héritier, vice-Premier ministre et ministre

de la Défense du Royaume d’Arabie saoudite