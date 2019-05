C’est depuis la Suisse que l’Azerbaïdjan a le plus importé en quatre mois

Bakou, 21 mai, AZERTAC

La Suisse est le pays depuis lequel l’Azerbaïdjan a le plus importé pendant les quatre premiers mois de l’année courante, selon les estimations du Comité national des Douanes.

Durant ladite période, l’Azerbaïdjan a le plus importé depuis la Suisse, la Russie et la Turquie. Les importations depuis la Suisse se sont chiffrées à 739 millions 271 mille dollars américains, celles depuis la Russie 660 millions 637 mille dollars et celles depuis la Turquie 440 millions 924 mille dollars.