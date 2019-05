Une réunion de la Commission intergouvernementale et un forum de l’énergie azerbaïdjano-britannique auront lieu

Bakou, 21 mai, AZERTAC

La Commission mixte intergouvernementale pour la coopération économique entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tiendra sa 3e réunion à Londres le 22 mai.

Lors de la réunion, les discussions porteront sur l'état actuel des relations économiques et commerciales entre l'Azerbaïdjan et la Grande-Bretagne, ainsi que les travaux réalisés pendant la période postérieure à la deuxième réunion de la commission et les perspectives d’amplification de la coopération.

La Commission mixte intergouvernementale est co-présidée par Perviz Chahbazov, ministre azerbaïdjanais de l'Énergie, et George Hollingbery, secrétaire d’Etat britannique à la politique commerciale.

Un forum de l’énergie Azerbaïdjan-Grande-Bretagne aura aussi lieu en marge de la 3e réunion de la Commission intergouvernementale. Le ministre azerbaïdjanais Perviz Chahbazov devrait intervenir, des présentations sur le développement du secteur hors hydrocarbures, de celui de l’énergie renouvelable, ainsi que les réformes énergétiques en Azerbaïdjan devraient être faites lors du forum.