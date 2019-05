La coopération avec l’Association internationale des procureurs se poursuit avec succès

Bakou, 22 mai, AZERTAC

La coopération avec l’Association internationale des procureurs (IAP), dont le Parquet général de la République d’Azerbaïdjan est le membre organisationnel, beaucoup de procureurs azerbaïdjanais sont membres individuels et qui regroupe des procureurs de plusieurs pays, se poursuit avec succès.

La directrice exécutive de l'IAP, Mme Janne Holst, a effectué une visite en Azerbaïdjan à l'invitation du procureur général azerbaïdjanais Zakir Garalov pour discuter des perspectives de développement de la coopération étroite établie avec le parquet azerbaïdjanais, a-t-on appris auprès du service presse du Parquet général.

Lors de la visite, Janne Holst a rencontré de jeunes collaborateurs du Parquet général azerbaïdjanais, membre organisationnel de l’Association, au siège administratif de la Direction générale de la lutte contre la corruption près le Parquet général.

Kamran Aliyev, vice-procureur général, chef de la Direction générale de la lutte contre la corruption près le Parquet général et vice-président de l’Association internationale des procureurs, a fait savoir que la coopération fructueuse entre les organes compétents azerbaïdjanais et l’Association ayant le statut consultatif auprès du Conseil économique et social des nations Unies et regroupant plus de 100 Etats, se poursuivait de manière dynamique, mettant en valeur la contribution et le soutien de son pays à l’activité de l’IAP.

Lors de la rencontre avec les nouveaux membres de l'Association, Janne Holst a présenté les domaines d’activité et les principes de travail de l'IAP. Il a expliqué aux jeunes collaborateurs comment bénéficier des opportunités de l'organisation pendant leurs activités et a répondu à leurs questions.

Enfin, des cartes d’adhérent ont été remis aux membres nouvellement admis à l’association.