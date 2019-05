Un accord de coopération signé entre l’Agence azerbaïdjanaise de développement international et l’INALCO

Paris, 22 mai, AZERTAC

L’enseignement de la langue, de la littérature et de la civilisation azerbaïdjanaises a été examiné le 21 mai 2019 à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) en France et un nouvel accord a été signé dans ce domaine.

M. Rahman Mustafayev, ambassadeur d’Azerbaïdjan en France, M. Seymour Fataliyev, chef de l’Agence azerbaïdjanaise de développement international, M. Vaguif Aghaïev, conseiller à l’ambassade, ont rencontré M. Jean-François Huchet, président de l’INALCO, M. Gilles Forlot, vice-président des relations internationales, et Mme Julie Wolff, chef du Service des relations internationales.

Les parties ont discuté de l’importance de l’enseignement des langues aujourd’hui et de l’enseignement de la langue, de la littérature et de la civilisation azerbaïdjanaises à l’INALCO.

A la fin, Seymour Fataliyev et Jean-François Huchet ont signé un accord de coopération sur l’enseignement de la langue, de la littérature et de la civilisation azerbaïdjanaises.