Un troupeau de bisons réintroduit dans la nature en Azerbaïdjan

Bakou, 22 mai, AZERTAC

Dans le cadre du programme de Réintroduction des bisons en Azerbaïdjan réalisé conjointement par l’Association IDEA, le Ministère azerbaïdjanais de l’Environnement et des Ressources naturelles et le Fond mondial pour la nature (WWF), une cérémonie a été organisée le 21 mai à l’occasion de la libération d’un troupeau de bisons importés dans le pays dans un enclos spécial créé sur la zone d’Ismayilli du Parc national de Chahdagh.

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice et présidente de l’Association IDEA, et Moukhtar Babaïev, ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles, et d’autres personnalités invitées ont été présents à la cérémonie.

Le 16 mai, 8 bisons ont été importés de France et de Belgique en Azerbaïdjan. Un enclos a été créé pour eux sur la zone d’Ismayilli du Parc national de Chahdagh où ils resteront quelques semaines jusqu’à ce qu’ils se soient adaptés et aient formé un troupeau social. Quand ils se seront adaptés à la vie en autonomie, les bisons seront relâchés dans les bois azerbaïdjanais. Il est prévu aussi d’y importer 12 autres bisons cette année.

La réintroduction des bisons dans la nature en Azerbaïdjan permettra donc l’expansion de tout un écosystème.