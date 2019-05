Message de félicitations adressé par Son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine

A Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Monsieur le Président,

A l’occasion de la fête nationale de votre pays, je tiens à adresser, en mon nom personnel et au nom du gouvernement chinois, mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux à vous ainsi qu’au peuple azerbaïdjanais ami.

Au cours des 28 années écoulées depuis le rétablissement de son indépendance, l’Azerbaïdjan avance sur le chemin de développement durable, votre peuple vit dans une atmosphère de paix et de prospérité, la réputation et le poids internationaux de votre pays s’accroissent.

J’attache une importance particulière au développement des relations sino-azerbaïdjanaises. Nous avons tenu récemment une rencontre importante et conclu un certain nombre d'accords en marge du 2e Forum pour la coopération internationale «Une ceinture, une route». Je suis prêt à déployer avec vous tout effort pour le développement davantage des relations bilatérales et de la coopération dans tous les domaines en faveur des intérêts de nos pays et peuples.

Je vous souhaite une excellente santé et plein succès dans vos hautes fonctions. J’adresse mes vœux de progrès et de prospérité à l’Azerbaïdjan ami ainsi que ceux de bonheur à son peuple.

Xi Jinping

Président de la République populaire de Chine