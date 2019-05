Le prix de partenaire media honoraire du journal China Daily a été attribué à l’AZERTAC

Pékin, 23 mai, AZERTAC

L’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC) a mérité le prix de partenaire media honoraire du quotidien China Daily.

Le prix «Partenaire média international honoraire 2019» a été attribué à l’AZERTAC pour sa coopération étroite avec le quotidien China Daily depuis un an, son activité dans l’échange d’informations entre les deux pays et sa participation active dans les projets mis en œuvre par le journal chinois.

A noter qu’avec plus de 100 millions d’abonnés et un tirage de plus de 1 million d’exemplaires, le China Daily est l’un des journaux anglophones les plus prestigieux non seulement en Chine, mais aussi dans la région ainsi que dans le monde. Le journal a plus de lecteurs étrangers que locaux.

L’accord entre l’AZERTAC et le China Daily a été conclu lors de la rencontre du président du Conseil d’administration de l’agence, Aslan Aslanov, avec les dirigeants du quotidien chinois en marge de son déplacement en Chine, en juillet 2018, afin de participer au premier Sommet des médias de l’Organisation de la coopération de Shanghai.