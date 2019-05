Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères reçoit le nouveau représentant résident du PNUD

Bakou, 23 mai, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a reçu ce mercredi le nouveau représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Azerbaïdjan, Alessandro Fracassetti.

Alessandro Fracassetti a remis la lettre pertinente relative à sa désignation à Elmar Mammadyarov.

Le ministre azerbaïdjanais a félicité Alessandro Fracassetti pour sa nouvelle nomination et a dit espérer qu'il contribuerait à développer davantage les relations entre l'Azerbaïdjan et le PNUD. Le ministre a souligné que son pays poursuivait avec succès sa coopération dans le cadre du PNUD et a noté l'importance d'intensifier les efforts pour faire avancer encore plus les relations.

À son tour, Alessandro Fracassetti a fourni des informations sur les réformes structurelles menées dans le système du PNUD et a ajouté qu'il ne ménagerait aucun effort pour le développement des relations durant son mandat.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur les questions d’intérêt commun.