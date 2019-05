Au moins 290 sociétés participeront aux salons «Caspian Oil and Gas» et «Caspian Power»

Bakou, 23 mai, AZERTAC

Au moins 290 entreprises de 34 pays participeront au 26ème édition du Salon international et conférence « Caspian Oil and Gas» et au 9ème Salon international de l’énergie et des énergies alternatives «Caspian Power». 24% d’entre ces entreprises participeront pour la première fois aux salons, a fait savoir Férid Mammadov, directeur général de la société Iteca Caspian, lors d’une conférence de presse organisée le 23 mai.

İl a noté que les salons avaient au total 29 sponsors.