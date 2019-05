Les relations se développent entre l’Azerbaïdjan et la Chine

Bakou, 23 mai, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s’est entretenu ce jeudi avec le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi.

Les ministres se sont d’abord félicités du développement réussi de la coopération traditionnelle entre l’Azerbaïdjan et la Chine. Ils ont assuré que les parties restaient fidèles à leur position concernant l’apport d’un soutien univoque à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance de ces deux pays, ont fait savoir que les relations azerbaïdjano-chinoises s’appuyaient sur les bases solides politiques et juridiques internationales.

İls ont indiqué l’importance particulière des relations mutuelles au niveau présidentiel et ont échangé leurs points de vue sur les perspectives d’élargissement davantage de la coopération existante.

Les parties ont fait savoir que l’Azerbaïdjan était l’un des principaux partenaires de la Chine dans l’espace eurasiatique et participait activement dans la mise en œuvre du projet de «Une ceinture, une route». La réalisation de ce projet qui couvre l’Est et l’Ouest, l’Asie et l’Europe a déjà donné une série de résultats et a apporté des avantages matériels pour les peuples des deux pays ainsi que de l’ensemble de la région. A cet égard, l’importance du Corridor transcaspien de transport, qui est réalisé dans le cadre de la stratégie «Une ceinture, une route», a été mise en valeur.

Les ministres ont exprimé leur certitude que la poursuite dynamique de ce processus aiderait approfondir de manière cohérente la coopération mutuellement bénéfique dans tous les domaines.

Les parties ont également évoqué avec plaisir l’existence d’une coopération fructueuse au sein des organisations internationales et ont exprimé leur intention de continuer à le faire à l'avenir.

Ayant hautement apprécié le niveau de la compréhension mutuelle entre les deux pays, les ministres ont exprimé leur intention de développer la coopération sino-azerbaïdjanaise conformément aux intérêts des peuples des deux pays, de renforcer la paix et la sécurité aux niveaux global et régional.