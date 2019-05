Une délégation russe visite les allées d’Honneur et des Martyrs à Bakou

Bakou, 24 mai, AZERTAC

La délégation russe dirigée par Maxim Topilin, ministre du Travail et de la Protection sociale, a visité le 24 mai l’Allée d’Honneur où elle a rendu hommage à la mémoire d’Heydar Aliyev, dirigeant historique du peuple azerbaïdjanais, déposant des bouquets de fleurs devant sa tombe.

La mémoire de l’académicienne Zarifa Aliyeva, éminente spécialiste en ophtalmologie, a également été honorée et des fleurs ont été déposées sur sa tombe.

Ensuite, arrivés à l’Allée des Martyrs, les membres de la délégation russe ont rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, déposant des fleurs sur leurs tombes.

La visite a pour but de discuter des possibilités d’élargissement des relations entre les deux pays dans les domaines du travail, de l’emploi et de la protection sociale et de déterminer les orientations de la future coopération.