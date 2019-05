Le président Ilham Aliyev : Les valeurs islamiques font partie intégrante de nos valeurs nationales et spirituelles

Bakou, 24 mai, AZERTAC

Nous avons construit un État moderne sur de profondes bases nationales et spirituelles. Les valeurs islamiques font partie intégrante de nos valeurs nationales et spirituelles. Nous sommes attachés à notre religion. Nous promouvons la culture islamique dans le monde. De nombreuses conférences, expositions, présentations sont organisées dans le monde entier, les réalités azerbaïdjanaises, la culture islamique sont présentés à la communauté mondiale. Nous présentons l'islam tel qu’il est, comme une religion de paix, de miséricorde et nous continuerons à le faire, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son discours lors de l’iftar offert à l’occasion du mois de Ramadan par le cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé, chef de la Direction des Musulmans du Caucase.

Il a dit que l’Azerbaïdjan entretient des relations traditionnelles d'amitié et de fraternité avec les pays musulmans, ajoutant que c’était l'une des priorités de la politique étrangère de son pays. « L’Azerbaïdjan a pu établir des relations étroites avec tous les pays musulmans et nous nous soutenons toujours sur le plan international. Dans le même temps, nous sommes très actifs sur le plan bilatéral. Quelques jours avant, nous avons échangé des points de vue sur ces questions lors d’une rencontre avec les ambassadeurs des pays musulmans », a-t-il précisé.