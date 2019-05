La vice-présidente de la Fondation H. Aliyev a été à l’Institut d’hématologie et de transfusiologie

Bakou, 24 mai, AZERTAC

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, a été à l’Institut d’hématologie et de transfusiologie.

Leyla Aliyeva a rencontré les enfants recevant des traitements à l’institut et a discuté avec eux.

Elle a également rencontré le personnel de l’institut, a pris connaissance du déroulement de traitement des enfants et des conditions créées dans l’établissement.

Il convient de noter que l’institut comprend actuellement trois parties : la clinique, la Banque centrale de sang et la division des sciences. La clinique comprend deux services d'hématologie pour adultes, l'hématologie pour enfants, les services des soins intensifs, de polyclinique de consultation, de laboratoire de diagnostic clinique et de prévention de la thalassémie.

En 2017, dans le cadre d’un programme d’Etat, un laboratoire y a été créé pour effectuer de nouveaux examens immunohistochimiques. Ici, à l'aide des examens immunohistochimiques sont déterminés le diagnostic différentiel détaillé des maladies hématologiques malignes, le suivi de la thérapie ciblée et le pronostic de la maladie. Les patients n’ont plus besoin d’aller à l’étranger pour le diagnostic et le traitement de leurs maladies.