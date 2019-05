Le président Ilham Aliyev: L’Azerbaïdjan est devenu un centre pour mener le dialogue interreligieux à l’échelle mondiale

Bakou, 24 mai, AZERTAC

Les relations interreligieuses sont réglementées au plus haut niveau dans notre pays. C’est déjà une réalité. Tout le monde connaît et accepte ces réalités. Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan est devenu un centre pour mener le dialogue interreligieux à l’échelle mondiale. Ce n’est pas un hasard que de nombreux événements internationaux sont organisés à notre initiative dans notre pays. Si nous n'avions pas fait preuve d’initiative, ces évènements n'auraient pas eu lieu, a dit le président Ilham Aliyev lors du repas d’iftar offert hier soir.

Le chef de l’Etat a souligné que les évènements internationaux organisés en Azerbaïdjan revêtaient une grande importance tant pour son pays que pour les processus internes et pour le monde. « Car, l’Azerbaïdjan est un pays multinational et multiconfessionnel. C’est notre grande richesse. Les représentants de tous les peuples et de toutes les religions vivent dans un climat d’amitié et de paix en Azerbaïdjan. Nous vivons comme une famille, notre union fait notre force. Ces évènements sont aussi importants pour le monde entier, parce qu’actuellement, les visions sur les relations interreligieuses sont croisées, c’est-à-dire, il n’y a pas d’approche unique dans le monde entier. Parfois, des idées très dangereuses sont énoncées, des mesures qui pourraient entraîner des conséquences très graves sont prises. Donc, nos initiatives revêtent une grande importance pour le monde entier », a estimé le président de la République.