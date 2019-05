Donald Trump : Un partenariat solide fondé sur de nombreux intérêts communs existe entre les Etats-Unis et l’Azerbaïdjan

Bakou, 24 mai, AZERTAC

Le président américain Donald Trump a adressé un message de félicitations au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à l’occasion de la fête nationale de l’Azerbaïdjan.

Dans son message, le président des États-Unis note que l'indépendance de l'Azerbaïdjan a été proclamée le 28 mai 1918 et que la République démocratique d’Azerbaïdjan a été créée. Il souligne que les États-Unis sont heureux de célébrer ces réalisations avec tous les Azerbaïdjanais plus de cent ans après.

« Il existe entre nos deux pays un partenariat solide fondé sur de nombreux intérêts communs. J'apprécie la contribution de l'Azerbaïdjan à la sécurité internationale et votre leadership dans le renforcement de la sécurité énergétique de l'Europe en avançant l'initiative du Corridor gazier Sud. Nous saluons toutes les mesures qui serviront les intérêts du peuple azerbaïdjanais dans le domaine de la réforme, en particulier de la primauté de la loi, et permettront à notre coopération de s’approfondir. Nous apprécions également votre engagement personnel dans le processus du groupe de Minsk de l'OSCE pour trouver une solution négociée et durable au conflit du Haut-Karabagh.

Je souhaite sincèrement que notre partenariat se développe aussi dans les années à venir.

Je vous renouvelle mes félicitations et mes meilleurs vœux pour cette fête marquante », écrit dans son message le président Donald Trump.