Message de félicitations adressé à Mme Salomé Zourabichvili, Présidente de la Géorgie

Son Excellence Mme Salomé Zourabichvili, Présidente de la Géorgie

Bakou, le 23 mai 2019.

Madame la Présidente,

A l’occasion de la fête nationale de la Géorgie, je tiens à adresser, en mon nom personnel et au nom du peuple azerbaïdjanais, mes sincères félicitations à vous et à l’ensemble de votre peuple.

Les relations entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie s’appuient sur la volonté de nos peuples qui ont historiquement vécu dans un climat d’amitié et de bon voisinage. Le haut niveau de nos liens interétatiques qui reposent sur les bases solides suscite la satisfaction.

Je suis convaincu que notre coopération bilatérale et multilatérale, notre partenariat fondé sur la confiance et le soutien mutuels continueront de se développer et de se renforcer conformément aux intérêts de nos peuples.

Je vous souhaite une excellente santé, plein succès ainsi que le bien-être et la prospérité au peuple géorgien ami.

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma considération distinguée.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan