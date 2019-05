Leyla Abdoullayeva: Il est absurde que l’Arménie, pays mono-ethnique, accuse l’Azerbaïdjan de racisme

Bakou, 25 mai, AZERTAC

La secrétaire de presse du Ministère des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan, Leyla Abdoullayeva, a répondu à la question d’un journaliste sportif de la chaîne de télévision CNN liée à l’absence du milieu de terrain d’Arsenal Henrik Mkhitaryan à la finale de la Ligue Europa qui se déroulera à Bakou et à la position du Ministère des Affaires étrangères d’Arménie sur cette affaire.

«Les organismes compétents du pays et l’Association azerbaïdjanaise des fédérations de football ont assuré l’UEFA que l’Azerbaïdjan garantira la sécurité de tous les joueurs, ainsi que des fans qui participeront à la finale et a réitéré qu’il ne faut pas mélanger le sport et la politique», a estimé Leyla Abdoullayeva, ajoutant que la déclaration du Ministère des Affaires étrangères d’Arménie sur cette question montrait que ce pays instrumentalise le sport en raison de ses problèmes politiques internes.

«Il est absurde que l’Arménie, pays mono-ethnique qui a effectué un nettoyage ethnique dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan, accuse l’Azerbaïdjan de racisme. L’Azerbaïdjan est reconnu dans le monde entier par ses traditions de tolérance et de multiculturalisme», a-t-elle précisé.

L.Abdoullayeva a également fait savoir que le commentaire de l’Arménie sur la finale de la Ligue Europa qui se jouera à Bakou, est la tentative de perturber les négociations concernant le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et même de saisir toutes les occasions possibles pour reporter les négociations substantielles sur le règlement du conflit.