La Journée nationale de l’Azerbaïdjan célébrée en marge de l’exposition d’horticulture de Pékin 2019

Pékin, 27 mai, AZERTAC

La Journée nationale de l’Azerbaïdjan a été célébrée avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev dans la capitale de la République populaire de Chine, en marge de l’Exposition internationale d’horticulture de Pékin 2019.

L'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Chine, Ekrem Zeynally, a déclaré lors de la cérémonie à laquelle assistaient des représentants des pays participants, des diplomates et des représentants de la communauté urbaine de Pékin, que l’organisation d’une manifestation internationale de ce genre en Chine et la présence du Pavillon Azerbaïdjan en marge de l’Exposition internationale d’horticulture était un événement très marquant, comme une manifestation de l’importance que l’Azerbaïdjan attachait aux relations avec la Chine.

Il a été noté que l’Association IDEA, fondée et dirigée par Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, met aussi en œuvre de nombreux projets environnementaux.

Le commissaire de l'Exposition internationale d’horticulture de Pékin 2019, Zhan Yinjao, a abordé dans son discours l’histoire des relations en l’Azerbaïdjan et la Chine. Il a souligné que la présence de l’Azerbaïdjan à cet événement contribuait aussi à renforcer l’amitié entre les deux pays et les deux peuples, marquant que le Pavillon Azerbaïdjan figurait parmi les plus intéressants de l’exposition.

Il est à noter que le Pavillon Azerbaïdjan, installé à l’exposition d’horticulture sur le thème « Vivre vert, vivre mieux », avait été préparé avec le soutien du Centre Heydar Aliyev et du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles.

L’Exposition internationale d’horticulture de Pékin 2019 couvre une superficie de 503 hectares. Elle durera jusqu’au 7 octobre et devrait accueillir environ 16 millions de visiteurs.