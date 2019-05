Le ministre azerbaïdjanais de l’Agriculture a eu une série de rencontres à Toulouse

Toulouse, 27 mai, AZERTAC

En marge de sa visite de travail dans la région Occitanie, en France, le ministre azerbaïdjanais de l’Agriculture Inam Karimov a rencontré Grégory Dechamp-Guillaume, directeur de Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse (ENSAT), Sylvain Labbé, président du Centre de recherche INRA Occitanie-Montpellier, et Jean-Pierre Vinel, président de l’université Toulouse III – Paul Sabatier.

Lors des rencontres, le ministre azerbaïdjanais a fourni des informations détaillées sur les travaux réalisés sous la direction du président Ilham Aliyev en matière de développement de l’agriculture en Azerbaïdjan.

Le ministre Inam Karimov a abordé les axes prioritaires du développement agricole dans son pays. Il a informé ses interlocuteurs de l’activité des centres d’études et de recherche existants dans ce domaine, de l’Université agraire nationale d’Azerbaïdjan, des tâches à réaliser dans le domaine concerné.

Les dirigeants de l’ENSAT, de l’INRA et de l’université Toulouse III – Paul Sabatier ont abordé les programmes de leurs établissements.

Les parties ont discuté de l’identification des axes de coopération bilatérale, de l’organisation des visites réciproques des enseignants et des chercheurs des établissements d’enseignement et des centres de recherche des deux pays, ainsi que des questions concernant le double diplôme. Un échange de vues a eu lieu sur l’organisation des recherches scientifiques conjointes dans le domaine agricole.

La ministre Inam Karimov a également rencontré le vice-président de la région Occitanie en charge de l'agriculture et l'enseignement agricole, la direction de la Chambre de commerce et d'agriculture et les entrepreneurs de la région.