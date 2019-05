Message de félicitations adressé par M. Frank-Walter Steinmeier, Président de la République fédérale d’Allemagne

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev Président de la République d’Azerbaïdjan

Monsieur le Président,

A l'occasion du Jour de la République de votre pays, j'adresse mes meilleurs vœux à vous et au peuple azerbaïdjanais en mon nom personnel ainsi qu’au nom de mes compatriotes.

L'Azerbaïdjan et l'Allemagne entretiennent depuis 27 ans des relations diplomatiques dynamiques et fiables. Cette année marque le 10e anniversaire du Centre de langue allemande de Bakou. Je suis très heureux de voir cette excellente attitude envers l'enseignement de la langue allemande et la culture allemande en Azerbaïdjan. Ouvert en 2018, le centre Goethe a renforcé encore plus notre coopération culturelle. L'Allemagne est toujours prête à poursuivre aussi le dialogue politique.

Je vous présente mes meilleurs vœux et souhaite au peuple azerbaïdjanais paix, stabilité et prospérité.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Frank-Walter Steinmeier,

Président de la République fédérale d’Allemagne