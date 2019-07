Bakou, 25 juillet, AZERTAC

Il y a un grand potentiel pour développer la coopération entre l’Azerbaïdjan et le Monténégro dans les domaines du tourisme, du commerce, de l’infrastructure, de l’agriculture et de la culture, a déclaré Seyran Mirzézadé, représentant de la Confédération nationale des Organisations d'Entrepreneurs de la République d'Azerbaïdjan (ASK) pour le Monténégro, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, lors d’une interview à l’agence de presse serbe Danas.

Dans son interview, S.Mirzézadé a fourni des informations sur les liens économiques entre l’Azerbaïdjan et le Monténégro, la visite récente du Premier ministre monténégrin à Bakou et l’activité de l’ASK. Il a fait savoir que le nouveau bureau pour le Monténégro, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine était la 18e filiale de l’ASK, opérationnelle depuis 1999.

«L’un des objectifs de la confédération consiste à établir des relations d’affaires entre ses membres, d’apporter son aide à trouver des partenaires hors du pays. L’ouverture du nouveau bureau contribuera au développement des liens économiques de l’Azerbaïdjan avec les pays de cette région», a-t-il estimé.