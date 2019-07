La 4e édition du festival de JARA débute à Bakou VIDEO

Bakou, 26 juillet, AZERTAC

La 4e édition du Festival de JARA a débuté ce vendredi dans l’un des plus beaux centres de repos au bord de la mer Caspienne.

Les participants du Festival international de musique JARA 2019 ont foulé le tapis rouge le 26 juillet.

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, figurait parmi les invités d’honneur du festival.

Philipp Kirkorov, A’Studio, Vera Brejneva, Bosson, Rita Dakota, Dmitri Matatov, Mozgi, Gluk’oza, Nikolaï Baskov, Kristina Orbakaïte, Burito, Emin Aghalarov, Zivert, Grigory Leps et d’autres se sont produits la première journée du festival.

A noter que les organisateurs du festival qui durera jusqu’au 28 juillet sont Emin Aghalarov, chanteur et compositeur, artiste du peuple de l’Azerbaïdjan, Grigory Leps, artiste émérite de la Russie, et Sergueï Kojevnikov, fondateur de «Russkoe radio» et du prix «Le gramophone d'or».