Jara 2019 : un show spectaculaire au bord de la mer Caspienne

Bakou, 27 juillet, AZERTAC

La 4e édition du Festival de JARA s’est poursuivie ce vendredi soir par un show spectaculaire.

Des concerts dédiés aux créations de Grigory Leps, Stas Mikhaylov et du groupe Lioubè ont été présentés la deuxième journée du festival.

Les participants du festival ont d’abord défilé sur le tapis rouge.

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, figurait parmi les invités d’honneur du festival.

Les performances de Grigory Leps, Stas Mikhaylov, Tamara Gverdtseteli, Slava, Steven Seagal, Sergueï joukov, Jasmin, Emin, Diana Arbenina, Philipp Kirkorov, Brandon Stone, Denis Klyaver, Igor Nikolaev, Aygun Kazimova et d’autres ont fait vivre des moments inoubliables aux spectateurs.

A noter que les organisateurs du festival qui durera jusqu’au 28 juillet sont Emin Aghalarov, chanteur et compositeur, artiste du peuple de l’Azerbaïdjan, Grigory Leps, artiste émérite de la Russie, et Sergueï Kojevnikov, fondateur de «Russkoe radio» et du prix «Le gramophone d'or».