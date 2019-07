Cérémonie de clôture solennelle du 15e Festival olympique de la jeunesse européenne

Bakou, 27 juillet, AZERTAC

La cérémonie de clôture du 15e Festival olympique de la jeunesse européenne a eu lieu ce samedi dans la Salle Cristal de Bakou, en Azerbaïdjan.

Ayant décroché 23 médailles dont 10 en or, 7 en argent et 6 en bronze, l'Azerbaïdjan s'est classé au quatrième place dans le classement par équipes (48 pays) dominé par la Russie avec 66 médailles (28 en or, 17 en bronze et 21 en bronze).

Yagoub Eyyoubov, premier vice-Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, président du Comité d’organisation du FOJE 2019, Niels Nygaard, vice-president des Comités olympiques européens, Jan Nosko, maire de la ville de Banská Bystrica, les chefs de délégation des pays participants et d'autres ont participé à la cérémonie de clôture.

Le Festival olympique de la jeunesse européenne se tient sous les auspices des Comités olympiques européens et est considéré comme la source de la fierté des CEO. Ce festival est le premier événement européen multiforme destiné aux jeunes athlètes âgés de 14 à 18 ans. Il se compose des festivals d’été et d’hiver qui se déroulent tous les deux ans.

Jirtdan et Babir étaient les mascottes du 15e Festival olympique de la jeunesse européenne – Bakou 2019, placé sous le slogan «Nous sommes prêts à conquérir des sommets». 3900 athlètes provenant de 48 pays de l’Europe ont disputé les compétitions qui se sont déroulées dans 12 enceintes sportives. 52% des participants étaient des garçons et 48% des filles. Les athlètes ont disputé 135 lots de médailles dans 10 disciplines sportives dont la gymnastique, l’athlétisme, le basket-ball, le cyclisme, le handball, le judo, la natation, le tennis, le volley-ball et la lutte.

L’Azerbaïdjan a été représenté par 122 athlètes au FOJE 2019.

Plus de 2500 bénévoles ont été répartis dans 12 enceintes sportives.

La cérémonie de clôture a commencé par le retentissement de l'hymne national de l'Azerbaïdjan.

Puis, s'est tenu le défilé des drapeaux qui s'est terminé par l'arrivée du drapeau azerbaïdjanais sur la scène.

Un film reflétant les moments forts du 15e Festival olympique de la jeunesse européenne a ensuite été projeté.

Yagoub Eyyoubov, premier vice-Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, président du Comité d’organisation du FOJE 2019, et Niels Nygaard, vice-president des Comités olympiques européens, ont ensuite pris la parole.

Niels Nygaard a déclaré clos le festival.

x x x

Le vice-président des Comités olympiques européens a remis le drapeau des COE à Jan Nosko, maire de Banská Bystrica, ville-hôte de la prochaine édition du Festival olympique de la jeunesse européenne.

Puis, le drapeau national de la Slovaquie a été levé sous l'accompagnement de l'hymne national de ce pays.

Le maire Jan Nosko a pris la parole à la cérémonie.

Un film sur la Slovaquie qui accueillera le prochain FOJE a été projeté.

L'extinction de la flamme olympique a marqué la fin du Festival.

La cérémonie d'extinction de la flamme olympique a été suivi d'un concert.