Le président Ilham Aliyev a reçu une délégation conduite par le ministre français de l’Economie et des Finances VIDEO

Bakou, 29 juillet, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu ce lundi une délégation française conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire.

Ayant rappelé avec plaisir sa visite réussie en France l’année passée, le chef de l’Etat a qualifié de facteur servant au développement des relations de coopération entre l’Azerbaïdjan et la France les discussions fructueuses menées avec le président français Emmanuel Macron. «La coopération économique se développe avec succès et à cet égard, les relations d’affaires et les visites mutuelles des représentants d'entreprises sont importantes», a souligné le chef de l’Etat, ajoutant que les entreprises françaises opéraient avec succès en Azerbaïdjan. Il s’est également félicité de la croissance de leur nombre dans le pays. Le président de la République a fait savoir qu’une bonne coopération était entretenue en matière d’investissements entre les deux pays. «Votre visite en Azerbaïdjan est une bonne occasion de discuter des perspectives de notre coopération et je suis convaincu qu’elle contribuerait à développer encore plus nos liens», a indiqué le président Ilham Aliyev.

Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a d’abord transmis les salutations du président de la République française Emmanuel Macron au chef de l’Etat azerbaïdjanais. Bruno Le Maire a souligné qu’ils s’étaient impressionnés par la beauté et le développement de Bakou. Il a déclaré que la France s’intéressait à élargir la coopération avec l’Azerbaïdjan dans les domaines politique et économique.

Puis, la position de l’Azerbaïdjan concernant le règlement du conflit du Haut-Karabagh a été réitérée et un échange de vues a eu lieu sur la résolution de ce problème.

Les discussions ont également porté sur la coopération et les travaux à effectuer dans les secteurs du pétrole, du gaz, des transports, des infrastructures, de l’environnement etc.

Le chef de l’Etat a remercié pour les salutations de son homologue français Emmanuel Macron et a demandé de lui transmettre les siennes.