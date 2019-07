Le festival Jara 2019 s’est terminé VIDEO

Bakou, 29 juillet, AZERTAC

Organisée à l’hôtel Sea Breeze Resort à Bakou, la 4e édition du Festival de JARA s’est terminée dimanche 28 juillet.

Les stars et les groupes russes tels que Emin, Timati, Nazima, TERNOVOY, Doni, Misha Marvin, Klava Koka, Natan, Grigory Leps, GeeGun, MOLLY, Loboda, HammAli i Navai, CYGO, Mari Kraimbreri, Raouf, Nyusha, Anna Sedokova, TEREZA, Serebro et autres se sont produits la dernière journée du festival.

Au total, plus de 200 stars russes ont présenté leurs hits pendant quatre jours.

Le festival s’est terminé par un somptueux feu d’artifice.

A noter que les organisateurs du festival qui durera jusqu’au 28 juillet sont Emin Aghalarov, chanteur et compositeur, artiste du peuple de l’Azerbaïdjan, Grigory Leps, artiste émérite de la Russie, et Sergueï Kojevnikov, fondateur de «Russkoe radio» et du prix «Le gramophone d'or».