Bruno Le Maire : Nous avons un projet sur la restauration d’anciens puits qui ne sont plus utilisés en Azerbaïdjan

Bakou, 29 juillet, AZERTAC

Nous avons un projet sur la restauration d’anciens puits qui ne sont plus utilisés en Azerbaïdjan, a annoncé Bruno Le Maire, ministre français de l'Économie et des Finances, lors de la conférence de presse tenue après la rencontre avec son homologue azerbaïdjanais Samir Charifov.

«Sur l’aspect pétrolier, nous avons d’autres projets, notamment un projet qui nous paraît intéressant de restauration d’anciens puits qui ne sont plus utilisés, qui permettrait à la fois de conjuguer le respect de l’environnement et exploitation de puits qui ne sont plus exploités depuis longtemps d’une manière plus environnementale et capable de respecter la ressource. Donc, nous avons effectivement d’autres projets», a-t-il estimé.