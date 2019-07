Message de félicitations adressé à Son Excellence M. Mohammed VI, Roi du Maroc

Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc

Bakou, le 26 juillet 2019.

Votre Majesté,

Mon cher frère,

A l’occasion de la fête nationale du Royaume du Maroc, j’adresse en mon nom personnel et en celui du peuple azerbaïdjanais mes chaleureuses félicitations à vous-même et, en votre personne, à l’ensemble du peuple marocain.

Je suis convaincu que les relations d’amitié et de coopération entre l’Azerbaïdjan et la Maroc vont se développer et s’élargir conformément à la volonté de nos peuples.

En ce jour remarquable, je vous souhaite une excellente santé et plein bonheur ainsi que la paix et la prospérité au peuple marocain ami.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan