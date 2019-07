FOJE 2019 : combien rapportent les médailles aux athlètes azerbaïdjanais ?

Bakou, 30 juillet, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a signé le 30 juillet un décret portant attribution des primes aux athlètes azerbaïdjanais médaillés de la 15e édition du Festival olympique de la jeunesse européenne et leurs entraîneurs.

Selon le décret présidentiel, les champions du 15e Festival olympique de la jeunesse européenne toucheront 10 mille manats et leurs entraîneurs 5 mille manats. Les médaillés d’argent recevront 7 mille manats et leurs entraîneurs 3,5 mille manats, alors que les médaillés de bronze gagneront 5 mille manats et leurs entraîneurs 2,5 mille manats.

Pour rappel, les athlètes azerbaïdjanais ont décroché 23 médailles dont 10 en or, 7 en argent et 6 en bronze au FOJE 2019.